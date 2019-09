Torino: arriva il portiere Ujkani

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Il Torino ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, del portiere Samir Ujkani, capitano della Nazionale del Kosovo. Trentuno anni compiuti a luglio, Ujkani in Italia ha giocato con Palermo, Novara, Chievo, Genoa, Latina, Pisa e Cremonese; nella passata stagione faceva parte della squadra turca del Çaykur Rizespor. "Ujkani è un portiere con esperienza internazionale, che ben conosce il calcio italiano, un professionista serio", sottolinea Urbano Cairo che, proprio oggi, ha festeggiato i 14 anni di presidenza del Torino. "Sono orgoglioso - dice il capitano del Kosovo - di essere arrivato in una delle squadre più importanti del calcio italiano. Ritrovo Sirigu, portiere fantastico che ho conosciuto ai tempi del Palermo. E pure Belotti: era un ragazzino, oggi è un grande leader. Rivedrò con piacere altri ex compagni di squadra, come Rincon e Izzo, Ansaldi e Laxalt".