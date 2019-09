Mercato auto, in 12 mesi perso 5,1%

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Negli ultimi 12 mesi, dal settembre 2018 all'agosto 2019, il mercato auto in Italia ha perso il 5,1% rispetto allo stesso periodo tra il 2017 e il 2018. Lo fa notare Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, che sottolinea "l'esigenza di una strategia di lungo periodo" con l'obiettivo di "rinnovare il parco auto circolante, tra i più vetusti d'Europa". Nel mese di agosto in Italia sono state immatricolate 88.939 auto, con un calo del 3,1% rispetto allo stesso mese del 2018. "Ci auguriamo - afferma Michele Crisci, presidente di Unrae - che il nuovo esecutivo sia in grado di mettere in campo azioni efficaci, incisive e tempestive per lo sviluppo del mercato e con esso dell'economia italiana. E' assolutamente necessario che le esigenze di finanza pubblica, pur imprescindibili, non vedano ancora una volta l'auto nel mirino del fisco, con misure punitive che puntano a fare cassa con accise, bolli, tasse e imposte varie, colpendo consumatori e imprese al tempo stesso".