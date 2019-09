Juve: De Sciglio, lesione al bicipite

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Lesione muscolare per il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio. "Lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra", informa il club bianconero sul web. Dopo gli esami ai quali questa mattina è stato sottoposto il laterale bianconero, costretto ad abbandonare il campo dopo 13' di Juventus-Napoli, De Sciglio sarà sottoposto a ulteriori esami tra 10 giorni per "definire con esattezza i tempi del suo rientro in campo".