Coppa del mondo 1982 per mostra Scirea

(ANSA) - TORINO, 2 SET - La Coppa del mondo del 1982, vinta dall'Italia in Spagna, sarà in esposizione da domani nello Juventus Museum. Un regalo a tutti gli appassionati in occasione della mostra dedicata a Gaetano Scirea, che sarà inaugurata domani, giorno in cui si celebrerà il trentennale della scomparsa del difensore della Juventus e della Nazionale, avvenuta nel 1989 a Babsk (Polonia) in un incidente d'auto. La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 settembre: gli appassionati di calcio potranno dunque ammirare la Coppa del mondo che Scirea vinse proprio nel 1982, libero titolare dell'Italia di Bearzot.