Blitz in casa spaccio con scala prestata

(ANSA) - CUNEO, 2 SET - I poliziotti si sono fatti prestare una scala da una ferramenta vicina per entrare da una finestra (lasciata aperta per il caldo) in un appartamento al piano rialzato in centro a Cuneo dove si spacciavano marijuana e cocaina. Gli agenti della Squadra mobile stavano monitorando da giorni il via vai in un appartamento in via Schiaparelli e, dopo l'ennesima cessione di droga, sono entrati da una finestra per evitare che il pusher gettasse via le dosi. In casa c'era la spacciatore poi arrestato (Michael Petronzi, 30 anni) con la moglie. L'uomo riceveva un casa i clienti dopo aver controllato dal ballatoio che fossero soli. Nei tre telecomandi dell'appartamento era nascosta anche cocaina: i poliziotti se ne sono accorti cercando di abbassare il volume della tv.

Sequestrati 22 grammi di marijuana e 6 grammi di cocaina. Il Gip del tribunale di Cuneo ha convalidato l'arresto: ora il trentenne è sottoposto a obbligo di dimora in attesa del processo.