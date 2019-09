A Borgosesia fontana contro le mafie

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Con una cerimonia solenne alla presenza della Fanfara dei Carabinieri e del picchetto d'onore, Borgosesia inaugurerà il 7 settembre in piazza Mazzini una fontana intitolata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e alla moglie Emanuela Setti Carraro - originaria di Borgosesia - uccisi in un agguato mafioso nel 1982. All'inaugurazione della fontana monumentale saranno presenti i familiari di Emanuela Setti Carraro. "Sul basamento di granito della fontana - spiega il sindaco, Paolo Tiramani - svettano le statue di bronzo di Emanuela Setti Carraro, nella sua bellezza di sposa elegante e discreta, e del generale Dalla Chiesa, autorevole nella divisa dell'Arma. Dalla Chiesa porge affettuosamente il suo berretto a un bambino, in una sorta di passaggio del testimone alle giovani generazioni.

Intorno alla coppia sono seduti di bimbi in un atteggiamento di partecipazione: lo stesso che mi auguro potranno avere coloro che si avvicineranno alla fontana, sentendosi ispirati dai significati che essa custodisce".