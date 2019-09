Pinerolese investita muore a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 1 SET - Una donna di Pinerolo (Torino) di 49 anni è morta dopo essere stata investita a Lampedusa (Agrigento) da un'auto verso le 23 di ieri. La donna, che era insieme a un collega, era atterrata alle 21 con l'aereo proveniente da Torino. La coppia era uscita dal residence dove alloggiava per fare la prima passeggiata in centro: mentre la donna camminava è stata investita da un piccolo fuoristrada Suzuki Santana ed è finita contro un palo. L'automobilista dopo poche decine di metri ha fermato l'auto ed è fuggito insieme ad altre persone che erano a bordo. I militari hanno rintracciato il proprietario dell'auto che è stato interrogato per tutta la notte insieme ad altre persone.

La notizia è diventata virale sull'isola e al poliambulatorio sono arrivati molti lampedusani addolorati mentre il marito della vittima piangeva nella sala d'attesa.



I carabinieri di Lampedusa hanno arrestato per omicidio stradale un ventitreenne residente sull'isola che avrebbe investito e ucciso la turista di Pinerolo (To) Fulvia Morando. I militari hanno accertato che il giovane guidava senza patente perché mai conseguita. Il giovane, su disposizione della Procura di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari.

Si trovava a Lampedusa con un collega, e non con il marito come appreso in un primo momento, Fulvia Morando, 49 anni, la donna investita e uccisa ieri intorno alle 23 da un pirata della strada. A precisarlo sono i famigliari della vittima, pinerolese, funzionaria di un ente pubblico. La donna, sull'isola da poche ore, è stata investita mentre usciva dal residence.