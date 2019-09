Palio Asti, vince Cattedrale

(ANSA) - ASTI, 01 SET - Il rione Cattedrale, con il fantino Dino Pes detto Velluto alla monta del mezzo sangue Ribelle Da Clodia, si è aggiudicato il palio della Città di Asti 2019, il secondo drappo assegnato quest'anno per l'edizione speciale della corsa dedicata al 1900/esimo anniversario del martirio del santo patrono San Secondo. I borghigiani hanno festeggiato al grido "i migliori della piazza siamo noi" una vittoria che mancava dal 1977.

Al secondo posto Santa Caterina e al terzo Don Bosco, a cui vanno rispettivamente, la borsa di monete d'argento e gli speroni d'argento.

Il premio Soroptimist al corteo storico è stato assegnato al rione Cattedrale per la migliore presenza alla sfilata di 1300 figuranti dei 21 borghi rioni e Comuni.

Per la prima volta al Palio di Asti ha partecipato il Quarto Reggimento carabinieri a cavallo, con la parata d'onore e la carica guidati dal tenente Piergiorgio Cataldo.