Palio Asti, primo drappo a Baldichieri

(ANSA) - ASTI, 01 SET - Il Comune di Baldichieri ha vinto, con cavallo scosso Farfadet du Pecos, il primo dei due palii che oggi vengono assegnati ad Asti in occasione della storica corsa, una delle più antiche d'Italia, che quest'anno si sdoppia per celebrare i 1900 anni dal martirio del santo patrono della città piemontese.

La vittoria al termine dell'unica batteria, dove si sono sfidati sette Comuni della provincia. Il fantino è caduto al primo dei due giri di pista e non ha riportato gravi traumi.

Secondo classificato Castell'Alfero, terzo San Damiano.

Il drappo, disegnato quest'anno dal maestro e scenografo Paolo Bernardi, è andato così a Baldichieri, un piccolo centro agricolo a dieci chilometri dal capoluogo che non aveva mai vinto la corsa. Il drappo della Città invece sarà assegnato più tardi durante la batteria finale tra gli otto borghi e rioni cittadini finalisti.

Tre le partenza false decretate dal mossiede Renato Bircolotti.