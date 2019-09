Motociclista muore nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 1 SET - Un motociclista ha perso la vita nel Biellese dopo uno scontro con un trattore sulla strada provinciale di Mottalciata. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del servizio 118 che si trovava nella zona per una gara sportiva. Inutile il lungo massaggio cardiaco praticato al motociclista.