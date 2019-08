Rifiuti non trattati, 3 indagati

(ANSA) - CUNEO, 31 AGO - Il legale rappresentante della società "B&A", con sede a Niella Tanaro (Cuneo), il direttore di cantiere e consulente e il tecnico progettista, sono indagati per non aver correttamente trattato migliaia di metri cubi di rifiuti che doveva essere resi inerti prima di essere utilizzati.

L'inchiesta era iniziata nel 2017: la Forestale aveva scoperto che i rifiuti venivano in parte riversati tali e quali nell'area, in parte trattati sommariamente con acqua e cemento, senza adottare tutte le precauzioni imposte. A distanza di due anni una serie di controlli dei Carabinieri Forestali hanno fatto emergere nuove inadempienze, confermate da un approfondimento dal geologo nominato dalla Procura. Alcuni campioni prelevati ai margini dell'area sono infatti risultati contenere metalli pesanti e diossine. Inoltre i militari hanno appurato come la società provvedesse a inoltrare agli enti competenti dati falsificati sulla produzione di conglomerato cementizio e sulle sue componenti.