Malori in mensa, ancora 19 ricoverati

(ANSA) - VERCELLI, 31 AGO - Sono stabili le condizioni dei 19 pazienti ricoverati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dopo la presunta intossicazione alimentare che ha colpito ieri i dipendenti di una ditta di San Giorgio Monferrato (Alessandria).

Nessuno è in pericolo di vita. L'aggiornamento è stato dato dall'Asl di Vercelli tramite una nota. Al momento dell'accesso al pronto soccorso del Sant'Andrea, la sintomatologia era comune a tutti: vomito e diarrea, alcuni pazienti accusavano anche febbre. "Considerata l'entità della sintomatologia e la disidratazione già evidente in alcuni pazienti - spiega l'Asl - si è ritenuto di trattenerli per controllare la ripresa dell'equilibrio idroelettrolitico". Per la gestione di questo maxi afflusso è stata utilizzata l'area day surgery dove sono stati ricoverate, sotto la gestione del reparto di malattie infettive, 12 persone: 8 uomini e 4 donne. L'emergenza ha impegnato tutto il personale, rinforzato da altri medici e operatori socio- sanitari.