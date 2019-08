Appendino, favorevole accordo governo

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - "Sono favorevole all'accordo e spero che si formi un governo con il presidente Conte, una persona straordinaria". Lo ha detto la sindaca pentastellata di Torino, Chiara Appendino, intervenendo a Marina di Pietrasanta (Lucca) alla festa del 'Fatto Quotidiano'.

"L'idea di andare alle elezioni - ha affermato - e non mettere in sicurezza provvedimenti come il reddito di cittadinanza, che un governo a trazione leghista potrebbe mettere in discussione, non sarà la soluzione migliore per la nostra base elettorale. Ma quando rappresenti le istituzioni rappresenti prima il Paese, e poi la tua forza politica. Se pensi solo al consenso non sempre fai le scelte giuste".

"Questo - ha concluso - noi amministratori lo sappiamo bene".