Torino, il 9 nuovo assessore Urbanistica

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - La sindaca di Torino Chiara Appendino sceglierà il nuovo assessore all'Urbanistica la settimana prossima e comunicherà ufficialmente il nome in Consiglio comunale del 9 settembre. Ad annunciarlo su Facebook la stessa prima cittadina che questa mattina ha avuto il primo confronto con la capogruppo M5S Valentina Sganga al ritorno dalla pausa estiva, "necessario - precisa - per ripartire con tanti i progetti sul tavolo".

Appendino spiega che "si comincerà, naturalmente, dal nuovo assessore all'Urbanistica che individuerò la prossima settimana dopo il confronto con tutti i consiglieri comunali M5S. Torino - aggiunge - ha bisogno di una figura che concentri le proprie energie sulle sfide del Piano Regolatore e sulle tante trasformazioni che ci aspettano. La rosa che abbiamo in mente è composta da persone competenti e preparate per ricoprire questo compito, in cui abbiamo totale fiducia. Annuncerò la scelta, nel rispetto delle prerogative istituzionali, durante il Consiglio Comunale del 9 settembre".