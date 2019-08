Laghi Sicuri, operazione in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - La scoperta di quattro fra illeciti amministrativi e penali, il sequestro di 17 beni per un valore complessivo di 80 euro. E' il bilancio, relativo al periodo tra il 1/o luglio e il 15 agosto, del segmento piemontese dell'operazione "Laghi sicuri - estate 2019" coordinata dal Ministero dell'Interno. Nella regione sono stati spesi cinquemila euro (un ottavo di quanto finanziato) con 267 ore di lavoro straordinario per gli operatori. I Comuni beneficiati sono Arona e Castelletto Sopra Ticino, nella provincia di Novara, ai quali sono stati finanziati progetti per 40 mila euro.

"Iniziative come Laghi Sicuri e Spiagge Sicure - commenta il ministro dell'interno Matteo Salvini - confermano l'attenzione agli enti locali e alle attività commerciali regolari. Sono orgoglioso del lavoro fatto e soprattutto di quello che ancora faremo per la sicurezza degli italiani".