Il professionista dei furti in hotel

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - E' riuscito a mettere a segno in un paio d'anni decine di furti in un hotel nel centro storico di Torino: un vero e proprio professionista che è stato individuato e catturato dai carabinieri. Si tratta di un israeliano di 31 anni che, a volte con l'aiuto di complici, depredava turisti e viaggiatori senza farsi notare.

In un caso, per esempio, ha rubato la borsa che un'italiana aveva appoggiato a un divano della hall: un complice ha distratto la donna picchiettando su un vetro per richiamarne l'attenzione. A un altro turista la banda ha portato via la valigia mentre era impegnato al check-in. In un terzo episodio i bagagli sono stati razziati dalle vetture lasciate momentaneamente in sosta davanti all'hotel.