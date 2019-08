'Rimborsopoli bis', archiviazione per 28

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - C'è anche l'attuale presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio tra le archiviazioni della 'Rimborsopoli bis', il procedimento per i rimborsi ottenuti da una cinquantina di ex consiglieri regionali tra il 2008 e il 2010. Il gup di Torino ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal sostituto procuratore Alberto Caspani per 28 ex consiglieri. Per altri 18 indagati è stata fissata al 28 ottobre l'udienza preliminare.

Oltre a quella del presidente Cirio, sono state archiviate le posizioni di: Mariano Turigliatto, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Giampiero Leo, Deodato Scanderebech, Graziella Valloggia, Gian Luca Vignale, Mauro Laus, Piergiorgio Comella, Sergio Cavallaro, Rocchino Muliere. E ancora: Davide Gariglio, Stefano Lepri, Angela Motta, Mariano Rabino, Marco Travaglini, Gian Piero Clement, Wilmer Ronzani, Juri Bossuto, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Ugo Cavallera, Luigi Ricca, Luca Pedrale, Elio Rostagno, Paolo Cattaneo, Alessandro Bizjak.