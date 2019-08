Mazzarri, sconfitta utile per il futuro

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo abbiamo avuto il torto di non aver fatto il gol quando si poteva. Nel possesso palla siamo stati superiori in casa loro, purtroppo il calcio è così: un episodio cambia l'aspetto della gara ma siamo stati in partita fino all'ultimo". E' un Walter Mazzarri che non ha perso la grinta quello che commenta Wolverhampton-Torino, match che ha sancito l'uscita dei granata dall'Europa League. "Avessimo fatto il 2-2 con Meité avremmo fatto l'arrembaggio finale per andare ai supplementari - dice ancora il tecnico -. Sapevamo di dover fare più di loro perché l'andata ci ha un po' condizionato. Eravamo ansiosi di segnare subito e l'abbiamo pagata. Questa partita ci servirà per crescere perchè abbiamo fatto una prova bellissima in un campo difficile: loro hanno tantissima qualità e appena fai un errore ti puniscono. Oggi non si è vista questa differenza. Archiviamo questa sconfitta, sono sei partite che ci faranno crescere e ci serviranno per il futuro".