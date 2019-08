Juve: domani Martusciello in conferenza

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Sarà il viceallenatore della Juventus, Giovanni Martusciello, a incontrare i giornalisti domani alle 12, nell'Allianz Stadium, in conferenza stampa per vigilia la partita contro il Napoli. E dovrebbe essere ancora lui in panchina, sabato sera, in attesa che Maurizio Sarri completi il percorso di guarigione dalla polmonite. Alla vigilia della prima di campionato a Parma, a incontrare i giornalisti era stato il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved.