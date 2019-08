Due vittime in boschi Val Soana e VCO

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Un cercatore di funghi di 66 anni è morto questa mattina in località Monbianco di Ingria, in Valle Soana, precipitando per alcuni metri nella fitta boscaglia, forse a seguito di un malore. L'amico che era con lui ha subito chiamato il 112 ma tutti i soccorsi sono risultati vani.

La salma è stata recuperata dai Volontari del Soccorso Alpino e trasportata, con l'elicottero del 118, alle camere mortuarie dell'ospedale di Cuorgnè, a disposizione della procura di Ivrea.

Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Ronco Canavese. Un'altra vittima nei boschi di Druogno (VCO) dove un 65 anni, che era in compagnia di altre persone, si è accasciato a terra senza più riprendersi.