Appendino, incarico Conte ottima notizia

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - "Un'ottima notizia per il Paese. In questi 14 mesi il Presidente Conte ha lavorato con massima dedizione ed efficacia, rappresentando con serietà, competenza e forza l'Italia anche a livello internazionale". E' il commento della sindaca di Torino Chiara Appendino (M5S) all'incarico conferito a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo.

"Spero nello scioglimento della riserva con esito positivo", aggiunge Appendino che "esprime gratitudine a Luigi Di Maio per l'equilibrio e la determinazione con cui ha guidato il Movimento 5 Stelle, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, arrivando a rifiutare la Presidenza del Consiglio offerta dalla Lega. Come sindaca e come cittadina - continua la prima cittadina di Torino - sono sicura che tutte le forze politiche della nascente maggioranza sapranno mettere in campo il necessario senso di responsabilità per attuare i provvedimenti di cui ha bisogno il nostro Paese.