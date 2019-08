Omicida novarese, "voglio farla finita"

(ANSA) - NOVARA, 28 AGO - "Voglio farla finita, è meglio che mi uccida". Sono le parole di Alberto Pastore, il giovane che nella notte tra domenica e lunedì ha ucciso l'amico Yoan Leonardi nella zona di Borgo Ticino (Novara), ha pronunciato oggi nel corso durante l'udienza di convalida.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell'udienza Alberto ha ammesso le proprie responsabilità così come, poco dopo l'omicidio, aveva fatto con un post su Facebook e con un video su Instagram. In aula Pastore è sembrato molto provato ed è più volte scoppiato in lacrime.