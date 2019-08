Medel a Bologna per le visite mediche

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Gary Medel è sbarcato a Bologna in mattinata. Sono in corso le visite mediche di rito, che precederanno l'annuncio ufficiale del suo ritorno in Italia, a distanza di due anni. Il Bologna lo ha acquistato ed è pronto a sottoporre al giocatore un contratto triennale. Il capitano della nazionale cilena, 32 anni, ai microfoni di Sky, ha annunciato la sua voglia di tornare sui palcoscenici di uno dei principali campionato europei,la serie A: "Sono molto felice per questa nuova avventura a Bologna, voglio dimostrare di essere ancora competitivo e farlo in Italia. A livello di squadra speriamo di fare meglio della scorsa stagione, che comunque è stata buona. Anzi, ne sono certo, faremo un grande campionato".

Al tecnico Mihajlovic il cileno esprime la sua vicinanza: "E' un guerriero: ho letto della sua malattia nelle scorse settimane, è una sfida difficile ma lui ha una forza incredibile e sono sicuro che riuscirà a vincerla, anche grazie all'amore della sua famiglia e di tutte le persone che gli vogliono bene".