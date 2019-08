Cade in dirupo, salvata con Gps

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Il Soccorso Alpino Piemontese è riuscito a localizzare e a portare in salvo una cercatrice di funghi caduta in un dirupo grazie alla tecnologia Sms locator.

E' successo a Piode (Vercelli), dove una donna è scivolata in un tratto impervio, con salti rocciosi, riportando numerose fratture. E' stata lei stessa a dare l'allarme con il telefono cellulare e a fare scattare i soccorsi. Individuate le coordinate Gps, le squadre a terra sono riuscite a raggiungere l'infortunata che poi, grazie al miglioramento del tempo, è stata portata in ospedale in elicottero.