Arrestato due volte in poche ore

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Un insegnante di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per due volte in poche ore. Alle 15, nel bar Caffè Mazzini in corso Francia 100 a Collegno (Torino), si erano messo a importunare e insultare la clientela; in evidente stato di ubriachezza, ha anche cercato di colpire uno dei militari con una testata.

Dopo essere stato arrestato e messo ai domiciliari, alle 20 ha lasciato l'abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri alla fermata della metropolitana di Collegno.