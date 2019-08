Maltrattamenti su moglie, arrestato

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Un quarantanovenne residente a Bussoleno (Torino) è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Susa per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti dopo la denuncia della moglie, aveva raccontato di insulti e vessazioni continue anche in presenza del figlio minorenne.

Il giorno dopo l'incontro con i carabinieri il quarantanovenne ha cercato di convincere la donna a ritrattare arrivando a minacciarla di morte. Dopo l'ultima telefonata i militari lo hanno arrestato in flagranza di reato.