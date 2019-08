Incidente auto, muore nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 27 AGO - Un sessantenne di Chiusa Pesio (Cuneo) è morto ieri sera in un incidente stradale accaduto nel paese. L'uomo era al volante della propria vettura quando, per cause in via di accertamento, è uscito dalla carreggiata urtando una colonnina del gas.

Sul posto sono accorsi 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Il sessantenne è stato portato all'Ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Per bloccare la fuoriuscita di gas sono intervenuti assieme ai Vigili del fuoco i tecnici dell'agenzia di erogazione.