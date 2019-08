Futuro Eriksen più lontano dal Tottenham

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il futuro di Christian Eriksen si allontana dal Tottenham. Il centrocampista danese, secondo quanto scrive il Daily Mail, avrebbe rifiutato un'offerta di rinnovo da parte del club londinese a 200 mila sterline (221 mila euro) a settimana, perché probabilmente vuole cambiare aria. Il giornale riporta che il no del danese non sia legato solo ai soldi. Su Eirksen ci sono le due squadre di Madrid, Atletico e Real, ma anche al Juventus. Eriksen ha un contratto in scadenza a giugno 2020, l'anno prossimo può dunque lasciare gli 'Spurs' a parametro zero.