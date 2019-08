Energia: 'Rea' diventa autosufficiente

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Il Giardino botanico sperimentale Rea di Trana in Val Sangone (Torino) sarà reso autosufficiente sotto il profilo energetico. Lo prevede un progetto pilota, da un milione e 661 mila euro, promosso dalla Regione Piemonte.

L'iniziativa, nell'ambito del progetto europeo Ppi2Innovate, coinvolge Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia e Croazia. Per l'Italia partecipano la Regione Piemonte, l'Università di Torino e il Comune di Torino.

Il Giardino botanico, fondato nel 1967 come 'Giardino sperimentale di acclimatazione per piante alpine ed erbacee perenni', occupa con più di 2.500 specie di piante oltre 10 mila metri quadrati. Acquisito dalla Regione nel 1989, ha anche piante rare e a rischio di estinzione.