Torino, in servizio nuovi bus Gtt

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Sono entrati in funzione questa mattina sulla linea 56, a Torino, i primi undici nuovi bus di Gtt per il trasporto pubblico. Complessivamente entro la fine della settimana viaggeranno 24 nuovi mezzi, di cui uno da 18 metri. Obiettivo mettere in funzione tutti e 74 mezzi della nuova fornitura per il 9 settembre, giorno della ripresa dell'anno scolastico. "Siamo in linea con il programma, non siamo in ritardo" evidenzia il direttore d'esercizio Tpl Giovanni Rabino. "Domani e il 31 agosto - è l'annuncio - termineremo il collaudo per i restanti mezzi che entreranno in funzione non appena arriveranno le targhe, con l'obiettivo di averli tutti e 74 in servizio dal 9 settembre".

In particolare saranno 40 mezzi da 12 metri sulle linee 56 e, progressivamente, 68, mentre le restanti saranno vetture da 18 metri in servizio sulle linee 18 e 35. A questi si aggiungono anche 41 nuovi mezzi extraurbani Crossway Iveco suddivisi tra Torino e le zone di Ivrea e Canale.