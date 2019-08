Prezzo nocciole stimato in 340-360 q.le

(ANSA) - ASTI, 26 AGO - Il prezzo delle nocciole 2019 oscilla tra i 340 e i 360 euro a quintale, ma la valutazione potrà essere aggiornata alla fine del raccolto che per ora ha riguardato solo il 20% della produzione. E' l'indicazione che arriva da Castagnole delle Lanze (Asti), al termine della Fiera della nocciola che si svolge ogni anno nel piccolo paese.

"Visto l'andamento climatico e il forte ritardo nella raccolta, - spiega Alessandro Durando, presidente della Cia di Asti - si stanno facendo le prime valutazioni su quale potrebbe essere il prezzo d'annata, ma con possibilità di revisione quando si avranno dati certi su quantità e qualità che ancora non sono disponibili". Secondo la Cia astigiana oltre l'80% delle nocciole è ancora sugli alberi "e non si sa ancora come sarà l'annata, anche a causa della cimice asiatica che in alcune zone ha creato veri e propri problemi".

Per il futuro della corilicoltura, secondo la Cia sarebbe opportuna l'istituzione di un gruppo di lavoro, simile alla Paritetica del Moscato.