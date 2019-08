Maltempo, Cirio visita ospedale Casale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 AGO - Dopo l'incontro con i sindaci e le organizzazioni agricole a Vercelli, nel pomeriggio il governatore del Piemonte è stato ad Alessandria per una riunione analoga, nella sede della Provincia, dove è stato accolto dal vicepresidente Federico Riboldi. "Non possiamo lasciare da soli gli agricoltori piemontesi e nemmeno i nostri sindaci. - ha detto Cirio - La Regione ha fatto quanto di propria competenza.

Abbiamo chiesto lo stato di emergenza e sono state avviate le procedure di stato di calamità. Roma deve fare la propria parte, come il Piemonte l'ha sempre fatta nei confronti dello Stato, pagando le tasse alla scadenza stabilita".

Il governatore ha poi raggiunto l'ospedale 'Santo Spirito' di Casale dove il nubifragio del 20 agosto aveva causato il sollevamento di circa 250 metri quadrati della copertura della Fisiatria, con conseguente evacuazione di 18 pazienti. "Una visita non soltanto per vedere i danni causati dalla tromba d'aria, ma anche per ragionare di futuro, di servizi essenziali".