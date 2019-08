'La traviata' del Regio a Lubiana

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Il Teatro Regio è stato invitato a partecipare alla 67ª edizione del Festival di Lubiana, in Slovenia, dove mercoledì 28 e giovedì 29 agosto alle ore 20 porterà in scena 'La traviata' di Giuseppe Verdi al Cankarjev dom, il più grande centro culturale sloveno.

A dirigerla sarà Donato Renzetti; il ruolo della protagonista sarà interpretato mercoledì 28 dalla 23enne Maria Mudryak, soprano nata in Kazakistan, mentre giovedì 29 agosto toccherà a Irina Dubrovskaya, soprano nata in Siberia.

Alfredo Germont è interpretato da Giulio Pelligra, Giorgio Germont dal baritono Giovanni Meoni.

Il Regio porta a Lubiana il leggendario allestimento della Traviata con regia e luci di Henning Brockhaus e scene di Josef Svoboda, proveniente dallo Sferisterio di Macerata e dalla Fondazione Pergolesi-Spontini di Jesi.