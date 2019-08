Asti, ordinanza per limitare piccioni

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Stop alla proliferazione di "colombi urbanizzati" ad Asti. Il sindaco Maurizio Rasero ha firmato un'ordinanza di "misure preventive" per limitare la presenza di questi uccelli. Nel provvedimento si va dal divieto "alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo ai colombi presenti allo stato libero" alla pulizia e disinfestazione degli edifici fino "all'accurato tamponamento di ogni apertura o anfratto, specie nei sottotetti. mediante opere in muratura e/o apposizione di reti e dissuasori, comunque - precisa l'ordinanza - tutti sistemi incruenti".

L'ordinanza è stata varata dopo "il numero crescente di segnalazione da parte di cittadini" per il "grave rischio di compromissione dell'equilibrio ecologico/ambientale urbano" e i "rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo sanitario".

"La salute dei cittadini - chiosa il sindaco - è prioritaria ed intendo adottare tutte le misure necessarie al fine di prevenire un aggravio della situazione".