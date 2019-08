Scontro tra auto e moto, due vittime

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Una coppia della provincia di Asti è morta questa mattina in un incidente stradale a Villar Perosa.

Le vittime, un 68enne e una 60enne, erano in sella a una Bmw 1200 quando, sulla strada provinciale 23 all'altezza della rotonda di San Germano Chisone, sono state travolte da una Fiat Panda con a bordo un 20enne di Frossasco e una 19enne di Cantalupa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Villar Perosa che indagano sull'accaduto, l'auto, arrivata da Sestriere e diretta a Pinerolo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con la moto. I due centauri sono stati sbalzati fuori strada e sono morti sul colpo: vani i tentativi del 118 di rianimarlo. L'autista e la passeggera della Fiat Panda sono stati portati all'ospedale di Pinerolo di Pinerolo per accertamenti.