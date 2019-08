Regione, 6mln per cantieri lavoro over58

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - La Regione Piemonte eroga 6 milioni e 138 mila euro per cantieri di lavoro rivolti agli over 58 disoccupati: 4 milioni per il 2019, il restante per il 2020. I fondi sono destinati all'inserimento, in attività o straordinarie, per la realizzazione di opere di pubblica utilità gestite da Comuni, Unioni di Comuni o altre forme associative e organismi di diritto pubblico con sede in Piemonte.

La durata dei cantieri è di un anno, prorogabile al massimo fino a 18 mesi. "Per poter usufruire di questa opportunità - spiega l'assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale - occorre aver compiuto 58 anni senza aver maturato i requisiti pensionistici, essere residenti in via continuativa in Piemonte nell'anno precedente alla domanda, essere disoccupati, non percepire ammortizzatori sociali e non essere inseriti in misure di politica attiva, compresi i cantieri di lavoro. Sono inclusi tra i destinatari i beneficiari di misure di sostegno al red-dito in inclusione (REI) e del reddito di cittadinanza".