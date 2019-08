A Pinerolo la musica di 'ArtigianatOFF'

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Un festival di musica indipendente farà da prologo a Pinerolo alla 43/a edizione della Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese. Il 4 e 5 settembre saranno i giorni di 'ArtigianatOFF' che porterà sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto Giovanni Truppi e i Cacao Mental nella prima serata, Venerus e Nikki con il suo Tropical Pizza Soundsystem il 5 settembre.

Truppi è un cantautore napoletano e polistrumentista, vincitore, nel 2017, del Premio Nuovo Imaie per la miglior interpretazione al Premio Tenco; nel 2019 ha vinto il premio PIMI come miglior artista indipendente. I Cacao Mental sono noti per i ritmi latinoamericani e il mix tra elettronica, tradizione afroperuviana e psichedelia; nell'estate hanno collaborato con Jovanotti al brano 'Fiesta'. Venerus è scrittore e compositore apprezzato per le sue doti nel mixare jazz, soul ed elettronica.

A fare da cornice al festival, a ingresso gratuito, ci saranno stand e food truck con prodotti enogastronomici locali.