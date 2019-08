Torino: Belotti rischia stop

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - Trauma conclusivo al ginocchio destro per Andrea Belotti. Il capitano del Torino - informa la società granata - si è infortunato "in occasione del rigore conquistato e poi realizzato" ieri sera contro negli ultimi minuti della partita di Europa League contro il Wolverhampton. Da valutare le sue condizioni in vista dell'esordio di domenica in campionato contro il Sassuolo, a Torino, e del match di ritorno di Europa League in programma giovedì in Inghilterra contro i Wolves.

Presente all'allenamento al Filadelfia anche il presidente granata, Urbano Cairo.