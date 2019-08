Riso e insetti, chiuso ristorante cinese

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - Carne, pesce e piatti tipici della cucina cinese come involtini primavera e ravioli ripieni conservati in buste della spesa o avvolti nel cellophane sono stati trovati in un ristorante cinese a Torino, in via Nizza.

Gli agenti del commissariato di zona, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine e operatori dell'Asl, hanno sequestrato 400 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e senza etichettatura. Tra questi anche numerosi sacchi di riso e di farina contaminati da insetti.

Il titolare dell'attività è stato denunciato e sanzionato per 2mila euro. Il ristorante è stato chiuso.