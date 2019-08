Ricerca con macachi, proiettile a prof

(ANSA) - TORINO, 23 AGo - Un proiettile in una busta, con una lettera di minacce, è stata inviata al professore Marco Tamietto, ricercatore dell'università di Torino, titolare di una sperimentazione sui macachi per il recupero della vista nei pazienti ciechi. La busta, come anticipato sulle pagine locali del Corriere della Sera, è stata recapitata in Ateneo ed è stata aperta dai colleghi di Tamietto. "Non sei un ricercatore, sei un assassino. Colpiremo duro te e la tua famiglia" si legge nel messaggio anonimo. Sul caso indaga la polizia.

La scorsa estate, il ricercatore era stato aggredito mentre si recava in rettorato. Contro le sue sperimentazioni sono state inviate al Ministero della salute 350 mila firme in una petizione che chiede di non permettere la sperimentazione sui macachi.