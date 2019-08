Maltempo,Cirio firma richiesta emergenza

(ANSA) - BARGE (CUNEO) - Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato oggi pomeriggio a Barge, nel Cuneese, la richiesta di stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Piemonte dal 6 luglio al 22 agosto. "Potevo firmarlo a Torino, in ufficio - ha spiegato - ma ho preferito farlo qui, a Barge, l'ultima località colpita dal maltempo, con il nubifragio di ieri. Abbiamo promesso ai cittadini di essere vicini e presenti. Ed è quanto stiamo facendo".

Il presidente, accompagnato dai consiglieri Graglia e Demarchi, dopo la firma in Municipio ha raggiunto località Assarti, dove ieri è crollato un ponte, e via Bricco Luciano.

Poi si è diretto a Cardè, altro comune colpito dal maltempo nella giornata di ieri.