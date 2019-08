Controlli Gdf, 54 lavoratori irregolari

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 23 AGO - Controlli della guardia di finanza di un'azienda del Tortonese e di altre due società con sedi a Roma e Milano hanno accertato la presenza di 54 lavoratori non in regola di altri quattro completamente in nero. La ditta opera nel settore del riciclo della plastica. Le Fiamme Gialle hanno irrogato sanzioni per oltre 150 mila euro.

L'azienda tortonese, simulando contratti di appalto e subappalto per prestazioni di servizio, ha impiegato i dipendenti delle altre due come addetti al riciclo di materiale plastico nei propri capannoni di Pontecurone. Con questo sistema ha evitato di accollarsi direttamente gli oneri contributivi e previdenziali. Molti lavoratori erano di origini nordafricane e nella maggior parte dei casi non conoscevano le società da cui formalmente dipendevano e nemmeno i reali 'padroni', essendo direttamente gestiti da un responsabile della 'controllata'.