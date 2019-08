Nasce comitato per Universiadi 2025

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Nasce il comitato promotore della candidatura del Piemonte a organizzare le Universiadi invernali del 2025 e i Giochi Mondiali invernali Special Olympics. Ne faranno parte la Regione Piemonte, il Comune di Torino, il Cusi (Centro universitario sportivo italiano), il Comitato nazionale Special Olympics, l'Università e il Politecnico di Torino.

In autunno, inoltre, verrà costituita dalla Regione, prima in Italia, la Sport Commission, strumento per attrarre grandi eventi sportivi e trovare le risorse necessarie a realizzarli. "I grandi eventi sportivi - sottolinea il governatore Alberto Cirio - sono un volano su cui intendiamo investire. Oggi nasce il comitato che promuoverà in modo unito e sinergico la doppia candidatura del nostro territorio per le Universiadi e gli Special Olympics. Insieme chiederemo anche che vengano lasciati a disposizione del Piemonte i 29 milioni di euro residui dell'Agenzia Torino 2006 che la finanziaria approvata a dicembre 2018 ci vincola a restituire entro settembre.