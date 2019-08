Consigliere M5S 'boicotta' la Nutella

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari (M5S) attacca via Twitter la Ferrero, sostenendo che "condanna i lavoratori alla fame", e sui social infuria da due giorni la polemica con numerosi internauti che prendono le difese dell'azienda dolciaria piemontese. "Nutella, buona. Poi - è il messaggio lasciato dall'esponente politico pentastellato - scopri che il fatturato della Ferrero è di 10,7 miliardi e condanna i lavoratori alla fame (15 euro al giorno di paga). Io non compro più nessun prodotto che calpesta i diritti dei lavoratori".

"Lei lo sa - è la critica di una donna - che dalla Ferrero non è non è mai stato licenziato un lavoratore? Lei lo sa che in Piemonte intere famiglie hanno noccioleti per Ferrero?". C'è chi ricorda che "ai funerali di Ferrero (fondatore) c'erano tutti gli operai in lacrime", chi invita il consigliere a dare maggiori chiarimenti, chi osserva che l'azienda "ha un welfare da fare invidia" tanto è vero che "in caso di decesso di un lavoratore che lascia minori si occupa di pagare gli studi fino al loro completamento". E c'è chi fa presente che, in base a un rapido calcolo, secondo il post di Barillari gli operai della Ferrero prenderebbero solo "300 euro al mese". (ANSA).