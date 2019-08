Carabinieri circondano casa pusher

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Per arrestare il pusher i carabinieri ne hanno accerchiato l'abitazione e lui si è affacciato alla finestra affermando che si sarebbe consegnato senza opporre resistenza. E' successo a Torino nella zona di piazza Bengasi.

La vicenda riguarda un ventiquattrenne, incensurato, che smerciava marijuana nel parco di Villa Genero e ai giardini Ginzburg, ai piedi della collina. In attesa del processo è stato messo ai domiciliari.

Nell'alloggio sono stati trovati 102 grammi di marijuana e il kit completo per il confezionamento delle dosi.