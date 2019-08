Nubifragio, trasferiti pazienti ospedale

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 21 AGO - Un nubifragio si è abbattuto sul Monferrato provocando danni e disagi. A Casale Monferrato (Alessandria) una infiltrazione d'acqua nel reparto di fisiatria dell'ospedale Santo Spirito ha costretto, la notte scorsa, a spostare 18 ricoverati. In città i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza sette alberi. Il sindaco, Federico Riboldi, ha invitato via Facebook a segnalare eventuali disservizi.

Interventi sono stati svolti anche nelle zone di Ozzano e Ticineto Po.