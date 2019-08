Torna dopo 2 mesi e ritrova stalker

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Non si rassegna alla fine della relazione e continua a perseguitare l'ex fidanzata arrivando a rubarle degli oggetti così da ottenere un appuntamento per restituirglieli. Un 34enne di origine marocchina, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla polizia a Torino con l'accusa di atti persecutori.

Gli agenti delle volanti l'hanno intercettato a Barriera di Milano: alcuni passanti l'hanno bloccato mentre seguiva la donna cercando di strattonarla. Dagli accertamenti è emerso che la vittima l'aveva denunciato lo scorso marzo e il questore di Torino aveva emesso un ammonimento. Provvedimento che l'uomo non ha mai rispettato e l'ex fidanzata, per sfuggirgli, aveva lasciato l'Italia per due mesi. Al suo ritorno, però, l'aveva ritrovato sotto casa.