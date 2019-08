Prezzi poco chiari, multato benzinaio

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - La poca chiarezza sui prezzi del carburante erogato e diverse violazioni nella medesima disciplina sono costati oltre 12 mila euro di sanzioni ad un distributore nei pressi di Oulx (Torino). L'intervento è stato svolto dalla guardia di finanza nel quadro di una vasta operazione di controllo del territorio e delle attività commerciali nella Valle di Susa durante il ponte di Ferragosto.

In una località turistica dell'Alta Valle è stato accertato che alcune case vacanze erano affittate "in nero". In un mercato rionale della Bassa Valle sono stati sequestrati un migliaio di prodotti che erano messi in vendita venduti senza alcuna indicazione circa la denominazione legale o merceologica, i dati dell'importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose e le modalità di smaltimento.