Ferragosto, 45 arresti in 6 giorni

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Quarantacinque arresti e più di cento denunce in sei giorni: questo il bilancio degli interventi svolti dalla Polizia di Stato a Torino tra l'11 e il 16 agosto nell'ambito di attività rivolte a contrastare la criminalità di strada e il fenomeno delle razzie negli appartamenti.

Quanto ai titoli di reato, spiccano i furti (tentati o consumati) ai danni di viaggiatori o su automobili parcheggiate, negozi, alloggi; poi la detenzione e lo spaccio di stupefacenti.

A seguire ci sono la resistenza o la violenza a pubblico ufficiale, i maltrattamenti in famiglia, la ricettazione, le violazioni delle norme sull'immigrazione, il possesso e la produzione di documenti falsi.

Nel computo si inseriscono gli arresti eseguiti durante l'operazione che, il 14 agosto, ha sventato il sequestro di una donna nel centro storico della città messo in atto da un gruppo di tedeschi per vendicare una truffa.