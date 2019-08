Ubriaco su A4, camionista denunciato

(ANSA) - NOVARA, 16 AGO - Un autoarticolato che procedeva a zigzag fra le corsie sull'autostrada Milano-Torino è stato bloccato dalla polizia stradale all'altezza di Novara. Il camionista, un romeno di 38 anni, era ubriaco: l'etilometro ha accertato un tasso di alcool nel sangue pari a 3,61 g/l. E' così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla qualità professionale del conducente.

Al momento del controllo, mentre gli agenti compilavano i verbali, l'uomo ha continuato a bere birra e, alla fine, ha manifestato il desiderio di andare nella vicina area di servizio per acquistare altre bevande alcoliche.